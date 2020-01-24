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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5672

Зеленский подписал указ об ужесточении наказаний за поджоги сухой травы

Штрафы для поджигателей сухой травы серьезно увеличились, введена уголовная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность за сжигание сухой травы, принятый Верховной Радой на внеочередном заседании 13 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

"В пояснительной записке к документу уточняется, что самовольное сжигание листьев и сухой травы несет угрозу для человеческого здоровья, ведь листва, тлеющая без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызывать различные заболевания", – говорится в сообщении.

В частности, закон предполагает внесение изменений в статью Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах будут составлять от 90 до 270 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1530-4590 гривен).

Неосторожное обращение с огнем, которое привело к возникновению лесного пожара, может стоить нарушителю штрафа в размере от 4590 до 15 300 гривен.

Самовольное выжигание стерни, полей или пастбищ возле автодорог, железных дорог и в парках повлечет за собой штраф в размере до 6120 гривен.

Кроме того, закон вносит изменения в статьи Уголовного кодекса – загрязнение атмосферы опасными веществами будут наказывать штрафом от 30 до 61 тысяч гривен.

Общество Сжигание травы Сухостой

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