На Сумщине уже 80 случаев заражения коронавирусом Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Из них на Сумщине 80 случаев (+3 за последние сутки).

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 279 случаев;

- Волынская область - 109 случаев;

- Днепропетровская область - 78 случаев;

- Донецкая область - 12 случаев;

- Житомирская область - 162 случая;

- Закарпатская область - 116 случаев;

- Запорожская область - 115 случаев;

- Ивано-Франковская область - 401 случай;

- Кировоградская область - 198 случаев;

- г. Киев - 644 случая;

- Киевская область - 234 случая;

- Львовская область - 166 случаев;

- Луганская область - 4 случая;

- Николаевская область - 22 случая;

- Одесская область - 73 случая;

- Полтавская область - 27 случаев;

- Ривненская область - 204 случая;

- Сумская область - 80 случаев;

- Тернопольская область - 333 случая;

- Харьковская область - 40 случаев;

- Херсонская область - 44 случая;

- Хмельницкая область - 37 случаев;

- Черновицкая область - 662 случая;

- Черкасская область - 110 случаев;

- Черниговская область - 11 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.