Сумчан запрошують на мистецьку ZOOM-лекцію

Спробуємо розібратись із цими питаннями через аналіз українських муралів. Адже мистецтво завжди виявляло приховані тенденції розвитку суспільства. Розглянемо, як пострадянська ідентичність почала трансформуватись на іншу.
Але яка вона, інша, — це питання потребує аналізу.
Все, що з’являється на наших вулицях, відображує нашу ментальність і настрої. Художник інтуїтивно виявляє пріоритети, чуттєво відображує точки емоційної кульмінації — нашого щастя, болю, гордості чи сорому. Вуличний сторітелінг — це наша ідентичність, яка хаотично виривається крізь шкарлупу повсякденної неуважності до власної ідентичності та ідентичності покоління.
Спікерка: Римма Миленкова.
Участь безкоштовна
Що потрібно для того, щоб приєднатися до лекції?
— Завантажити в телефон, планшет або комп’ютер програму Zoom;
— У вказаний час перейти за посиланням і ввести пароль;
— Дивитись і слухати (або тільки слухати) лекцію в комфортних умовах вдома.
Коли?
17 квітня о 15:00
Зв'язок за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/8089697195?pwd=LzA3VEZPYjNpRTdDejJ0TzBDaEZldz09
Пароль 484791
Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/B2jhfsQLTpnS7ZDm8
Тренінг реалізує ГО «Центр освіти впродовж життя» в рамках проєкту «Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: відкриті лекції з лідерами думок, вченими, громадськими діячами для жителів міста» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
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