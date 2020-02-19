Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24277

Сумчан запрошують на мистецьку ZOOM-лекцію

Під час карантину все частіше постає питання власної ідентичності – хто ми, чого прагнемо, з ким себе ототожнюємо?

Спробуємо розібратись із цими питаннями через аналіз українських муралів. Адже мистецтво завжди виявляло приховані тенденції розвитку суспільства. Розглянемо, як пострадянська ідентичність почала трансформуватись на іншу.

Але яка вона, інша, — це питання потребує аналізу.

Все, що з’являється на наших вулицях, відображує нашу ментальність і настрої. Художник інтуїтивно виявляє пріоритети, чуттєво відображує точки емоційної кульмінації — нашого щастя, болю, гордості чи сорому. Вуличний сторітелінг — це наша ідентичність, яка хаотично виривається крізь шкарлупу повсякденної неуважності до власної ідентичності та ідентичності покоління.

Спікерка: Римма Миленкова.

Участь безкоштовна

Що потрібно для того, щоб приєднатися до лекції?

— Завантажити в телефон, планшет або комп’ютер програму Zoom;

— У вказаний час перейти за посиланням і ввести пароль;

— Дивитись і слухати (або тільки слухати) лекцію в комфортних умовах вдома.

Коли?

17 квітня о 15:00

Зв'язок за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/8089697195?pwd=LzA3VEZPYjNpRTdDejJ0TzBDaEZldz09

Пароль 484791

Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/B2jhfsQLTpnS7ZDm8

Тренінг реалізує ГО «Центр освіти впродовж життя» в рамках проєкту «Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: відкриті лекції з лідерами думок, вченими, громадськими діячами для жителів міста» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

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