На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек: Недригайловский район - 1 случай, г. Конотоп - 1, Конотопский район - 1 случай.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 8, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 18, Кролевецкий район - 6, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, сообщает телеграм-канал Суми_Коронавірус_інфо.
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