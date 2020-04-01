На Сумщине избрана мера пресечения 27-летнему мужчине, который лишил жизни свою сожительницу

Напоминаем, что трагедия произошла в г. Ромны 11 апреля. Около 20.00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве начал ссору со своей гражданской женой. Словесной перепалки ему оказалось мало и он начал наносить ей удары. Сначала муж бил жену руками, а затем деревянной палкой. От полученных травм 26-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Только утром мужчина осознал, что натворил, и рассказал соседям, которые и вызвали полицию.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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