В Шосткинской больнице борются за жизнь двух больных коронавирусом (видео) В инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ спасают жизнь двум пациенткам с коронавирусной инфекцией, их состояние тяжелое.

Возле них круглосуточно дежурят инфекционисты и реаниматологи. Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением Татьяна Тупикова, пишет Шостка.инфо.

Шосткинские медики получили препарат «Плаквенил», который дает положительную динамику при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. «Мы его использовали и получили положительный эффект…», – говорит Татьяна Тупикова.

Она отметила, что у пациентов, у которых болезнь протекает в средней и легкой форме, наблюдается длительное выделение вируса: «Уже порядка 14 дней люди чувствуют себя удовлетворительно, а выделение вируса у них продолжается. Это говорит о том, что среди нас с вами (в магазинах, на улицах, на базаре) масса людей, которые болеют либо не болеют и распространяют активно вирус. Поэтому все ограничительные мероприятия, карантинные мероприятия, масочный режим, перчатки, использование дезинфектантов остаются в силе».

Медик очень обеспокоена тем, какая ситуация с заболеваемостью будет после Пасхи. «Не хочу, чтобы грядущие праздники явились причиной того, что после 10-14 дней мы получим критическую ситуацию по коронавирусной инфекции», – сказала Татьяна Тупикова.

Она убеждена: в храмах на Пасху не должно быть прихожан, а территорию вокруг церквей должна охранять полиция. «Если в церковь будут пускать по 5 человек, то под церковью будет 2 000 людей, терпеливо ждущих, которые дышат друг другу в затылок и это закончится всеобщим инфицированием», – подчеркнула медик.

Татьяна Тупикова призвала шосткинцев к благоразумию, не допустить массового заражения.