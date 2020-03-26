В Сумах накрыли подпольное производство контрафактного алкоголя

Сотрудники СБУ установили, что житель Сум в одном из местных гаражных кооперативов организовал подпольное производство алкогольных напитков под брендом «Горобина» для дальнейшей реализации через сеть магазинов областного центра.
В ходе проведения обысков по месту расположения подпольного цеха правоохранители изъяли почти тонну спиртосодержащей вещества и большое количество готовых контрафактных ликероводочных изделий. Выявлено также оборудования для укупорки бутылок, этикетки с логотипом легального производителя, пробки с соответствующей маркировкой, пустую тару, подготовленную для розлива.
В рамках уголовного производства, открытого следователями ГУ ГФС Украины в Сумской области по ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия, сообщает сайт СБУ.
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