В Сумах накрыли подпольное производство контрафактного алкоголя Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области во взаимодействии с Главным управлением Государственной фискальной службы области под процессуальным руководством прокуратуры блокировали нелегальное производство фальсифицированных ликеро-водочных изделий.

Сотрудники СБУ установили, что житель Сум в одном из местных гаражных кооперативов организовал подпольное производство алкогольных напитков под брендом «Горобина» для дальнейшей реализации через сеть магазинов областного центра.

В ходе проведения обысков по месту расположения подпольного цеха правоохранители изъяли почти тонну спиртосодержащей вещества и большое количество готовых контрафактных ликероводочных изделий. Выявлено также оборудования для укупорки бутылок, этикетки с логотипом легального производителя, пробки с соответствующей маркировкой, пустую тару, подготовленную для розлива.

В рамках уголовного производства, открытого следователями ГУ ГФС Украины в Сумской области по ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия, сообщает сайт СБУ.