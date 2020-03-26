Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24579

В Сумах накрыли подпольное производство контрафактного алкоголя

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области во взаимодействии с Главным управлением Государственной фискальной службы области под процессуальным руководством прокуратуры блокировали нелегальное производство фальсифицированных ликеро-водочных изделий.

Сотрудники СБУ установили, что житель Сум в одном из местных гаражных кооперативов организовал подпольное производство алкогольных напитков под брендом «Горобина» для дальнейшей реализации через сеть магазинов областного центра.

В ходе проведения обысков по месту расположения подпольного цеха правоохранители изъяли почти тонну спиртосодержащей вещества и большое количество готовых контрафактных ликероводочных изделий. Выявлено также оборудования для укупорки бутылок, этикетки с логотипом легального производителя, пробки с соответствующей маркировкой, пустую тару, подготовленную для розлива.

В рамках уголовного производства, открытого следователями ГУ ГФС Украины в Сумской области по ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия, сообщает сайт СБУ.

Право Алкоголь Контрафакт СБУ

По тематике

Управление СБУ прокомментировало обыски в сумской мэрии
09.04.2020 12:11

Управление СБУ прокомментировало обыски в сумской мэрии

Пресс-секретарь Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута прокомментировала следственные действия в здании Сумского городского совета 8 апреля....

В Сумах СБУ сделала выемку документов в мэрии
08.04.2020 22:44

В Сумах СБУ сделала выемку документов в мэрии

Сегодня, 8 апреля, Сумской городской совет посетили четверо работников УСБУ в Сумской области с целью получения доступа к документам о...

02.04.2020 17:23

На Сумщине дали два года условно за ретрансляцию российских каналов

По материалам Службы безопасности Украины осужден житель Середина-Буды, который незаконно распространял на территории Украины контент российских пропагандистских телеканалов, а также...

СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР
26.03.2020 10:44

СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР

Следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных...

Президент назначил нового начальника СБУ в Сумской области
26.03.2020 08:18

Президент назначил нового начальника СБУ в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:54
На Сумщине уже 80 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
13.04.2020 15:38
В Сумах полиция разыскала воров роз
Сегодня 11:42
Роменские спасатели отправились в Чернобыльскую зону
Сегодня 11:22
Стало известно, где на Сумщине зарегистрировали новые случаи коронавируса
Сегодня 11:12
МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин
Сегодня 11:00
В Сумах накрыли подпольное производство контрафактного алкоголя
Сегодня 10:24
В Шосткинской больнице борются за жизнь двух больных коронавирусом (видео)
Сегодня 10:14
На Сумщине избрана мера пресечения 27-летнему мужчине, который лишил жизни свою сожительницу
Сегодня 10:03
Зеленский подписал указ об ужесточении наказаний за поджоги сухой травы
Сегодня 09:56
Внимание! Синоптики предупреждают о сильном ветре
Сегодня 09:05
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.