МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин Сайт містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

На окремому сайті http://mon-covid19.info розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію

«З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира МАНДЗІЙ.

Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Кампанію «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» розроблено за підтримки Швейцарської Конфедерації в рамках впровадження Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». (https://doccu.in.ua/)