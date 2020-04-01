МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин

На окремому сайті http://mon-covid19.info розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію
«З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира МАНДЗІЙ.
Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.
У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.
Кампанію «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» розроблено за підтримки Швейцарської Конфедерації в рамках впровадження Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». (https://doccu.in.ua/)
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