Стало известно, где на Сумщине зарегистрировали новые случаи коронавируса Как сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра по состоянию, за последние сутки на Сумщине подтверждено три новых случая заражения коронавирусом.

Новый случай коронавируса зарегистрировали в с. Вильшана Недригайловского района. Это первый случай в этом районе. Кроме того, новые случаи подтвердились в Конотопе и с. Куриловка Конотопского района.

Больше всего случаев на сегодня в конотпоском районе – 25, в Кролевецком – 24, дальше – Сумы и Конотоп – по 8, Шостка – 7, Ахытрка – 4, Тростянецкий район – 2, Роменский и Недригайловский районы – по 1.