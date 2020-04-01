Стало известно, где на Сумщине зарегистрировали новые случаи коронавируса

Новый случай коронавируса зарегистрировали в с. Вильшана Недригайловского района. Это первый случай в этом районе. Кроме того, новые случаи подтвердились в Конотопе и с. Куриловка Конотопского района.
Больше всего случаев на сегодня в конотпоском районе – 25, в Кролевецком – 24, дальше – Сумы и Конотоп – по 8, Шостка – 7, Ахытрка – 4, Тростянецкий район – 2, Роменский и Недригайловский районы – по 1.
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