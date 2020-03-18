Роменские спасатели отправились в Чернобыльскую зону

В составе сводного отряда ГСЧС Украин они осуществляют тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках близлежащих лесничеств. Открытого огня в зоне отчуждения нет.
Радиационный фон: г. Чернобыль - 0,023 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.), сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
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