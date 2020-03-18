Роменские спасатели отправились в Чернобыльскую зону Сегодня утром в Зону отчуждения безусловного (обязательного) отселения прибыли 50 спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования из Ромен.

В составе сводного отряда ГСЧС Украин они осуществляют тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках близлежащих лесничеств. Открытого огня в зоне отчуждения нет.

Радиационный фон: г. Чернобыль - 0,023 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.), сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.