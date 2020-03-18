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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22160

Роменские спасатели отправились в Чернобыльскую зону

Сегодня утром в Зону отчуждения безусловного (обязательного) отселения прибыли 50 спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования из Ромен.

В составе сводного отряда ГСЧС Украин они осуществляют тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках близлежащих лесничеств. Открытого огня в зоне отчуждения нет.

Радиационный фон: г. Чернобыль - 0,023 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.), сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Общество Роменский МЦБР Спасатели Чернобыль

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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