В Сумах полиция разыскала воров роз

Растения у злоумышленников правоохранители изъяли и начали следствие. Напомним, что поздно ночью 8 апреля в сумах, недалеко от памятника Михаила Лушпы на территории детского парка «Сказка», двое неизвестных выкопали из земли и унесли с собой 11 кустов роз.
Мужчину и женщину, которые совершили кражу, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция зарегистрировала сообщение о краже, и начала проводить расследование, в ходе которого разыскала злоумышленников. Ими оказались жители села Сад Сумского района - 46-летний мужчина и его 27-летняя сожительница. Приобретенные преступным путем цветы, эта пара привезла домой и посадила во дворе.
Вечером 15 апреля следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции изъяла у злоумышленников кусты роз, украденные от памятника Михаила Лушпы. Хозяин домовладения собственноручно выкопал цветы и передал их полиции.
Правоохранители уже сегодня планируют передать найдены растения в коммунальное предприятие «Зеленстрой» Сумского городского совета. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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