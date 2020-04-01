У ахтырчан, больных коронавирусом, взяли повторные тесты

По информации отдела здравоохранения Ахтырского городского совета у 4 официально подтвержденных больных жителей города COVID-19 проведены тесты для ПЦР-анализа по результатам двухнедельного лечения.
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.... 2
Как сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра по состоянию, за последние сутки на Сумщине подтверждено три новых случая заражения коронавирусом....
В инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ спасают жизнь двум пациенткам с коронавирусной инфекцией, их состояние тяжелое....