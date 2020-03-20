На Сумщине спасатели освободили из-под балки женщину, ногу которой пробил гвоздь (видео) 15 апреля в 14:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В Ромнах на женщину упала деревянная балка, гвоздь на которой пробил ей ступню. По предварительным данным, несчастный случай произошел на частном дворе, когда пострадавшая помогала мужу перенести строительный элемент.

На место вызова прибыло отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, врачи обезболили женщине ногу, однако для транспортировки в больницу необходимо было освободить пострадавшую от балки, длина которой составляла 4 м. Чтобы еще больше на травмировать женщину надо было действовать крайне осторожно. Спасатели с помощью спецоборудования срезали гвоздь с балки и пострадавшую перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, который доставил женщину в больницу.

К спасательной операции были привлечены было привлечено 4 человека личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.