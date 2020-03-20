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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07623

На Сумщине спасатели освободили из-под балки женщину, ногу которой пробил гвоздь (видео)

15 апреля в 14:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В Ромнах на женщину упала деревянная балка, гвоздь на которой пробил ей ступню. По предварительным данным, несчастный случай произошел на частном дворе, когда пострадавшая помогала мужу перенести строительный элемент.

На место вызова прибыло отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, врачи обезболили женщине ногу, однако для транспортировки в больницу необходимо было освободить пострадавшую от балки, длина которой составляла 4 м. Чтобы еще больше на травмировать женщину надо было действовать крайне осторожно. Спасатели с помощью спецоборудования срезали гвоздь с балки и пострадавшую перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, который доставил женщину в больницу.

К спасательной операции были привлечены было привлечено 4 человека личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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