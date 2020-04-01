На Сумщине заболели коронавирусом 6 медработников Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, на Сумщине у 6 медработников подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19», то есть каждый 13-й случай (По Украине каждый пятый случай зараженприходитсяна медработников).

Из них 5 человек – контактных. Симптомов заболевания у них нет.