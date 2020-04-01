На Сумщине заболели коронавирусом 6 медработников

По его словам, на Сумщине у 6 медработников подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19», то есть каждый 13-й случай (По Украине каждый пятый случай зараженприходитсяна медработников).
Из них 5 человек – контактных. Симптомов заболевания у них нет.
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сообщает Ахтырская городская объединенная территориальная громада в Фейсбуке....
Как сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра по состоянию, за последние сутки на Сумщине подтверждено три новых случая заражения коронавирусом....
В инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ спасают жизнь двум пациенткам с коронавирусной инфекцией, их состояние тяжелое....
Fakip
на Сумщине у 6 медработников подтвержден диагноз.... то есть каждый 13-й
как это понять? т.е. всего на Сумщине 6 х 13 = 78 медработников?
Caretaker
Не переживайте, это статья Кудлая, так что его никак не понять. Падежи, окончания, смысл и общее соответствие правилам написания, а уж тем более вычитка своей же статьи с ним никогда не дружили))