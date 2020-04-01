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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1415212

На Сумщине заболели коронавирусом 6 медработников

Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, на Сумщине у 6 медработников подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19», то есть каждый 13-й случай (По Украине каждый пятый случай зараженприходитсяна медработников).

Из них 5 человек – контактных. Симптомов заболевания у них нет.

Общество Коронавирус

Комментарии

ага
Fakip
Сегодня 12:35

на Сумщине у 6 медработников подтвержден диагноз.... то есть каждый 13-й

как это понять? т.е. всего на Сумщине 6 х 13 = 78 медработников?

Caretaker
Caretaker
Сегодня 14:00

 
как это понять?

Не переживайте, это статья Кудлая, так что его никак не понять. Падежи, окончания, смысл и общее соответствие правилам написания, а уж тем более вычитка своей же статьи с ним никогда не дружили))

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