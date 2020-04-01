На Сумщине в обсервации находится 12 человек Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.

По его словам, на сегодня на Сумщине на обсервации, база которой находится в Конотопском районе, находится 11 человек, которые вернулись из-за границы. Еще одна женщина находится в другом месте. Больных там нет, но они должны там находиться в течение двух недель.

Только за вчера был составлен 31 административный протокол за отказ от обсервации (23 человека отказались от обсервации в пукнте пропуска "Бачевск", 8 - в "Юнаковке"). Решение о штрафах будет принимать суд.