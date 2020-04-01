На Сумщине в обсервации находится 12 человек

По его словам, на сегодня на Сумщине на обсервации, база которой находится в Конотопском районе, находится 11 человек, которые вернулись из-за границы. Еще одна женщина находится в другом месте. Больных там нет, но они должны там находиться в течение двух недель.
Только за вчера был составлен 31 административный протокол за отказ от обсервации (23 человека отказались от обсервации в пукнте пропуска "Бачевск", 8 - в "Юнаковке"). Решение о штрафах будет принимать суд.
Сегодня, 16 апреля, мужчину, который самовольно покинул место обсервации, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил...
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.... 1
Потому что Пасху вы можете провести не дома с родными, а в местах обсервации....
На въезд-выезд остается только два пункта пропуская на Сумщине....
Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, сейчас в области уже определено, что оплата как за питание, так и проживание...