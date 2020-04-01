Один из новых пациентов с коронавирусом госпитализирован

По его словам, в Куриловке Конотопского района и Конотопе коронавирус обнаружили у женщин, в Вильшане Недригайловского района – мужчина. Все возратсом 51-60 лет. Двое из них на самоизоляции, один – госпитализирован. Все являются контактными. Сейчас выясняются их контактные лица.
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.... 2
Об этом сообщает Ахтырская городская объединенная территориальная громада в Фейсбуке....
Как сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра по состоянию, за последние сутки на Сумщине подтверждено три новых случая заражения коронавирусом....
В инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ спасают жизнь двум пациенткам с коронавирусной инфекцией, их состояние тяжелое....