Один из новых пациентов с коронавирусом госпитализирован Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, в Куриловке Конотопского района и Конотопе коронавирус обнаружили у женщин, в Вильшане Недригайловского района – мужчина. Все возратсом 51-60 лет. Двое из них на самоизоляции, один – госпитализирован. Все являются контактными. Сейчас выясняются их контактные лица.