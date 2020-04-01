Люди на обсервации на Сумщине живут в спартанских условиях и платят за еду 260 грн в день Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.

По его словам, 11 прибывших из-за границы мужчин находятся в обсерваторе в Конотопском районе. По одной женщине принимается решение о переводе в Роменский или Лебединский район.

Каждому выдано по два одеяла из-за выключения отопления, выданы электрочайники. Каждый день дают прайс на еду. Завтрак, обед и ужин обходятся обсервируемым в 260 грн (80-100-80 грн).

Напомним: раньше Александр Милаш говорил, что людей на обсервации будут кормить как в больницах на 20 грн в сутки.