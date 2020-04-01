Люди на обсервации на Сумщине живут в спартанских условиях и платят за еду 260 грн в день

По его словам, 11 прибывших из-за границы мужчин находятся в обсерваторе в Конотопском районе. По одной женщине принимается решение о переводе в Роменский или Лебединский район.
Каждому выдано по два одеяла из-за выключения отопления, выданы электрочайники. Каждый день дают прайс на еду. Завтрак, обед и ужин обходятся обсервируемым в 260 грн (80-100-80 грн).
Напомним: раньше Александр Милаш говорил, что людей на обсервации будут кормить как в больницах на 20 грн в сутки.
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Caretaker
"Завтра, обед и ужин..."
Ну ладно ещё обед и ужин за деньги. Но брать плату, за то чтобы было "завтра" - это уже за гранью!))