Центр культурного менеджменту оголосив конкурс проєктів

Проєкти можуть висвітлювати діяльність державних службовців та надавачів державних послуг, які у своїй роботі не обмежуються лише прямими посадовими обов’язками, а роблять навіть більше: поліцейських, які наполягають на прозорості та верховенстві права; медичних працівників, які протистоять корупції; чиновників, які дбають про найефективніше використання ресурсів; працівників міських служб, які впроваджують якісне обслуговування мешканців міста.

Прикладами можливої діяльності, на яку надається підтримка можуть слугувати культурні заходи, круглі столи, дискусії, презентації, семінари, тренінги, лекції, інклюзивні громадські заходи, міжрегіональні журналістські програми, публікації, серії інтерв’ю та будь-яка інша діяльність, яка відповідає цілям Програми та проєкту «Культура законності».

В рамках Програми буде підтримано щонайменше 20 проєктів з максимальним бюджетом до 15 тис. грн. Загальний бюджет Програми — 300 тис. грн.

З детальною інформацією проведення конкурсу можна ознайомитись за цим посиланням.

Заявки приймаються на постійній основі до 30 червня 2021 року, або до вичерпання грантового фонду Програми.