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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47167

В Сумах оштрафовали на 17 тысяч мужчину, самовольно покинувшего место обсервации

Сегодня, 16 апреля, мужчину, который самовольно покинул место обсервации, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17000 грн.

Согласно протоколу, 5 апреля 2020 года во дворе дома по пр. М.Лушпы в г. Сумы, он распивал алкогольные напитки, самовольно оставив место обсервации, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.

Мужчина в судебном заседании пояснил, что он вернулся из Польши. О том, что ему необходимо находиться на обсервации по месту жительства ему известно, но 5 апреля он действительно покинул место обсервации.

Его вина подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде, в том числе и письменными объяснениями свидетеля, согласно которым он знает, что его сосед недавно вернулся из Польши, но 5 апреля около 20.30 он встретил его у дома по пр. М. Лушпы. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения и без средств индивидуальной защиты (маски). На замечание не реагировал и сообщил, что ему все равно.

При назначении административного взыскания, судом учтено характер совершенного правонарушения и личности правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, сообщает Заречный районный суд в г. Сумы.

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