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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30452

Жительница Лебедина потеряла дорогие часы, пытаясь продать их через Интернет

Попытка продать швейцарские часы через Интернет обернулась для жительницы Лебедина их потерей.

В полиции 43-летняя женщина рассказала, что на одном из сайтов разместила объявление о продаже швейцарских часов. Продавщице сразу же перезвонили. Мужчина заверил, что давно искал себе именно такие часы. Цена и состояние его полностью устроили. А через несколько минут он прислал фото квитанции о переводе на карту заявительницы 70 тыс грн. Чтобы проверить, поступили ли средства, женщина позвонила в банк. Однако проверить информацию сразу не удалось. Сотрудник банка объяснил, что большие денежные переводы могут поступать на карту в течение дня, поэтому нужно подождать до вечера.

Между тем, «покупатель», который подъехал к ее дому, требовал отдать ему оплаченную покупку. И женщина согласилась. Но когда вечером проверила баланс на карте, поняла, что ее обманули. Позже ей позвонил «покупатель» и предложил за 5000 вернуть часы. Однако на этот раз женщина решила не рисковать, а обратиться за помощью к правоохранителям.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Право Лебедин Мошенничество

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