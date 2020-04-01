Жительница Лебедина потеряла дорогие часы, пытаясь продать их через Интернет

В полиции 43-летняя женщина рассказала, что на одном из сайтов разместила объявление о продаже швейцарских часов. Продавщице сразу же перезвонили. Мужчина заверил, что давно искал себе именно такие часы. Цена и состояние его полностью устроили. А через несколько минут он прислал фото квитанции о переводе на карту заявительницы 70 тыс грн. Чтобы проверить, поступили ли средства, женщина позвонила в банк. Однако проверить информацию сразу не удалось. Сотрудник банка объяснил, что большие денежные переводы могут поступать на карту в течение дня, поэтому нужно подождать до вечера.
Между тем, «покупатель», который подъехал к ее дому, требовал отдать ему оплаченную покупку. И женщина согласилась. Но когда вечером проверила баланс на карте, поняла, что ее обманули. Позже ей позвонил «покупатель» и предложил за 5000 вернуть часы. Однако на этот раз женщина решила не рисковать, а обратиться за помощью к правоохранителям.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
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