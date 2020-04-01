Подозреваемый в убийстве своей гражданской жены на приговор суда будет ждать за решеткой По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 55-летнему подозреваемому в убийстве своей сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе следствия установлено, что событие произошло 12 апреля 2020 года в с. Лекарское Сумского района. Подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил свою гражданскую жену ножом в шею. От полученного ранения 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О содеянном мужчина рассказал соседям, которые и вызвали полицию. Объяснить причину своего поступка подозреваемый не может. Утверждает, что ничего не помнит.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.