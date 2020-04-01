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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02120

Подозреваемый в убийстве своей гражданской жены на приговор суда будет ждать за решеткой

По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 55-летнему подозреваемому в убийстве своей сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе следствия установлено, что событие произошло 12 апреля 2020 года в с. Лекарское Сумского района. Подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил свою гражданскую жену ножом в шею. От полученного ранения 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О содеянном мужчина рассказал соседям, которые и вызвали полицию. Объяснить причину своего поступка подозреваемый не может. Утверждает, что ничего не помнит.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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