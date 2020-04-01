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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07139

В Шостке во время пожара в многоэтажке спасли мужчину (видео)

15 апреля в 18:13 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Марата в г. Шостка.

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и автолестнице.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже. В подъезде образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в защитных аппаратах.

При проведении разведки, на лестничной клетке, спасатели обнаружили хозяина квартиры, где произошло возгорание. Мужчина, который находился в шоковом состоянии, не смог покинуть опасную зону. Его вывели на свежий воздух на улицу. Пострадавшему медработники оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

В 18:30 пожарные локализовали очаг горения в комнате и предотвратили дальнейшее распространение пламени на все помещение. В 18:34 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Шостка

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