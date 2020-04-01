В Шостке во время пожара в многоэтажке спасли мужчину (видео)

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и автолестнице.
По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже. В подъезде образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в защитных аппаратах.
При проведении разведки, на лестничной клетке, спасатели обнаружили хозяина квартиры, где произошло возгорание. Мужчина, который находился в шоковом состоянии, не смог покинуть опасную зону. Его вывели на свежий воздух на улицу. Пострадавшему медработники оказали необходимую помощь и доставили в больницу.
В 18:30 пожарные локализовали очаг горения в комнате и предотвратили дальнейшее распространение пламени на все помещение. В 18:34 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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