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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12242

В Глухове мошенницы наменяли у пенсионеров 30 тыс. грн

Правоохранители Сумщины разыскивают аферисток, которые обманули пенсионеров.

15 апреля в Глуховский отдел полиции обратились пожилые мужчина и женщина, и сообщили, что стали жертвами мошенниц.

Как выяснили полицейские, к потерпевшим пришли две незнакомые женщины и рассказали, что в стране якобы проводится денежная реформа. Чтобы не потерять все средства, предложили заменить «старые» гривны на деньги нового образца. Бабушка сразу согласилась, и достала из тайника все свои сбережения. Одна из женщин, пересчитала 900 гривен, которые отдала бабушка, и вручила пенсионерке белый бумажный пакет с «новыми деньгами».

В это время вторая «гостья» внимательно наблюдала за дедушкой, который был в соседней комнате. Он как раз достал 30000 гривен, которые у него были, положил их на кровать, и думал проводить обмен.

Через несколько минут он вышел во двор, чтобы подышать воздухом, не убрав сбережения. Этим и воспользовалась вторая злоумышленница. Когда 88-летний мужчина вернулся в дом, то не увидел ни денег, ни женщин.

По данному факту полицейские открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Полиция Сумщины еще раз предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои денежные сбережения и имущество никому из посторонних, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Кража Мошенничество

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