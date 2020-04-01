15 апреля в Глуховский отдел полиции обратились пожилые мужчина и женщина, и сообщили, что стали жертвами мошенниц.
Как выяснили полицейские, к потерпевшим пришли две незнакомые женщины и рассказали, что в стране якобы проводится денежная реформа. Чтобы не потерять все средства, предложили заменить «старые» гривны на деньги нового образца. Бабушка сразу согласилась, и достала из тайника все свои сбережения. Одна из женщин, пересчитала 900 гривен, которые отдала бабушка, и вручила пенсионерке белый бумажный пакет с «новыми деньгами».
В это время вторая «гостья» внимательно наблюдала за дедушкой, который был в соседней комнате. Он как раз достал 30000 гривен, которые у него были, положил их на кровать, и думал проводить обмен.
Через несколько минут он вышел во двор, чтобы подышать воздухом, не убрав сбережения. Этим и воспользовалась вторая злоумышленница. Когда 88-летний мужчина вернулся в дом, то не увидел ни денег, ни женщин.
По данному факту полицейские открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
Полиция Сумщины еще раз предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои денежные сбережения и имущество никому из посторонних, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Участковые офицеры полиции Сумского отдела полиции установили двух человек, которые совершили кражу кустов роз на территории детского парка «Сказка»....
Сегодня, 15 апреля, в Глухове в последний путь провели прапорщика Алексея Лазаревича, который умер в зоне проведения ООС....
Правоохранителям понадобилось буквально полчаса, чтобы не только установить личность воровки, но и разыскать ее по месту жительства....
22 тысячи гривен кредитных средств потеряла 40-летняя жительница Середина-Буды в результате телефонного разговора с якобы представителем банка....
Сумская прокуратура открыла дело по сообщению в Фейсбуке о мошенничестве со стороны обвиняемого в изнасиловании...