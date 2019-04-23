Де у Сумах можна купити освячену паску?

Серед підприємств роздрібної торгівлі, що реалізовуватимуть освячену продукцію, як торговельні мережі, так й окремі магазини. На хлібопекарському підприємстві паски освятили одразу.
Нагадаємо, згідно з рішенням виконавчого комітету від 13 квітня № 195 суб’єктам господарювання було рекомендовано надати запрошення та доступ представникам релігійних організацій для проведення обряду освячення святкових продуктів.paska2
Також цим рішенням було заборонено: релігійним організаціям проводити святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня (14 – 21 квітня) та поминальні богослужіння та заходи (26 – 28 квітня) за участі парафіян; відвідування кладовищ населенням 19, 26, 27, та 28 квітня та встановлення надмогильних споруд із 14 квітня до закінчення карантину. Разом із тим, релігійним організаціям рекомендували забезпечити трансляцію святкових богослужінь за допомогою Інтернет-ресурсів або телебачення.
Даний документ був затверджений членами виконкому з метою забезпечення безпеки громадян під час проведення релігійних заходів з нагоди Великодня та поминальних днів у 2020 році на території Сумської міської ОТГ під час карантину, задля недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
№
Назва
П.І.Б. керівника
Тип та
назва
підпр-ва торгівлі
Місце
знаходження
(поштова адреса)
1
ТОВ «Амбар маркет»
магазин
«Амбар»
пр-т М. Лушпи, 29/1
2
«Амбар»
вул. Прокоф’єва, 25
3
«Амбар»
вул. Г. Кондратьєва,19
4
«Амбар»
пр-т Шевченка, 18
5
«Амбар»
вул. Г. Кондратьєва, 122
6
«Амбар»
вул. Першотравнева, № 19
7
«Амбар»
вул. СКД, 6
8
«Амбар»
вул. 20 років Перемоги, 7
9
«Амбар»
вул. Петропавлівська, 106
10
ТОВ «Весела торбинка»
магазин
«Сам маркет»
вул. Ковпака, 59/1
11
вул. С. Бандери, 13
12
8-го Березня, 32
13
вул. Металургів, 17/1
14
вул. Роменська, 81
15
пр-т М. Лушпи, 39
16
пров9-го Травня10
17
п-т М.Лушпи,7/1
18
вул. Харківська, 9
19
пр-т Курський, 16
20
пр-т Курський, 111 (ТЦ «Маяк»)
21
с. Піщане
22
вул. Героїв Крут,60
23
вул. Петропавлівська, 76
24
ТОВ «Магазин № 218»
«Наш міні-маркет
вул. Харківська, 36/1
25
«Наш маркет»
вул. СКД, 48
26
«Наш маркет»
вул. Роменська, 90
27
«Наш маркет»
пр-т Курський, 81
28
ТОВ «Меркурій і К»
магазин
вул. І. Харитоненка, 46
+ офіс
29
«Колос»
вул. Засумська, 12 А
30
«Булочна»
вул. Покровська, 4
31
«Кошик»
вул. Супруна, 22
32
«Хліб»
вул. Харківська, 119
33
«Гарячий хліб»
вул. Нахімова, 30
34
«Кошик»
маркет
вул. Троїцька, 21
35
«Кошик»
вул. Іллінська, 12
36
«Кошик»
пр-т М. Лушпи, 9
37
«Кошик»
вул. Шишкарівська,15
38
«Кошик»
вул. Інтернаціоналістів,18
39
«Кошик»
вул. Реміснича, 10\1
40
«Кошик» ТЦ «Атріум
пр-т М. Лушпи, 41
41
«Кошик»
вул. Г. Кондратьєва, 122
42
«Кошик»
вул. Косівщинська, 75
43
«Маркет опт»
вул. Прокоф’єва, 25
44
«Кошик»
вул. Прокоф’єва, 12
45
«Кошик» ЦУМ
вул. Покровська, 3
46
«Веселка»
вул. Кооперативна, 3
47
«Веселка»
вул. Котляревського, 3/1
48
«Веселка»
вул. Г. Кондратьєва, 144/2
49
«Веселка»
вул. Борова, 52
50
«Клунок»
вул. Прокоф’єва, 36
51
«Веселка»
вул. Ковпака, 53 а
52
«Веселка»
вул. Героїв Крут, 54 б
53
«Веселка»
вул. Богуна,11
54
Богатиренко С. І.
«Сумська паляниця»
вул. Соборна, 42
55
Зрібняк Л. В.
«Продукти»
вул. Привокзальна, 13
56
магазин
вул. Заливна, 31Г
57
«Мандарин»
вул. Героїв Крут,6А
58
Кулініч К. М.
«Сумська паляниця»
вул. Іллінська, 12
59
Брага Н. В.
Магазин «Мамина кулінарія»
вул. Ярослава Мудрого, 61
60
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