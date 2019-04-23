Де у Сумах можна купити освячену паску? Цьогоріч сумчани вперше зможуть придбати вже освячені Великодні паски.

Серед підприємств роздрібної торгівлі, що реалізовуватимуть освячену продукцію, як торговельні мережі, так й окремі магазини. На хлібопекарському підприємстві паски освятили одразу.

Нагадаємо, згідно з рішенням виконавчого комітету від 13 квітня № 195 суб’єктам господарювання було рекомендовано надати запрошення та доступ представникам релігійних організацій для проведення обряду освячення святкових продуктів.paska2

Також цим рішенням було заборонено: релігійним організаціям проводити святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня (14 – 21 квітня) та поминальні богослужіння та заходи (26 – 28 квітня) за участі парафіян; відвідування кладовищ населенням 19, 26, 27, та 28 квітня та встановлення надмогильних споруд із 14 квітня до закінчення карантину. Разом із тим, релігійним організаціям рекомендували забезпечити трансляцію святкових богослужінь за допомогою Інтернет-ресурсів або телебачення.

Даний документ був затверджений членами виконкому з метою забезпечення безпеки громадян під час проведення релігійних заходів з нагоди Великодня та поминальних днів у 2020 році на території Сумської міської ОТГ під час карантину, задля недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.