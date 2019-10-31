Сумчан призывают сообщать об изменениях, влияющих на предоставление льгот Жителей Сумской городской ОТГ просят информировать об изменении обстоятельств, влияющих на предоставление льгот в денежной форме на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Среди обстоятельств, о которых обязательно нужно доложить, в департаменте социальной защиты населения называют:

- изменение места регистрации и / или фактического проживания льготника или члена его семьи;

- изменения в составе семьи (брак, развод, рождение ребенка, смерти члена семьи);

- изменение характеристик жилья (установка приборов учета, изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и их исполнителей и т.д.);

- другие обстоятельства, вытекающие на предоставление льгот.

На период действия карантина сделать это можно путем почтового отправления по адресу: 40035, г. Сумы, ул. Харьковская, 35; через электронные адреса: dszn@smr.gov.ua, person.dszn@smr.gov.ua; оставить письменные сообщения в специальных ящиках, расположенных при входе в админздание департамента.

Также специалисты департамента сообщают, что суммы льгот, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны льготника, по требованию департамента возвращаются в государственный бюджет. В случае отказа добровольно вернуть сумму излишне перечисленной (выплаченной) льготы, вопрос о ее принудительном взыскании решается в судебном порядке.