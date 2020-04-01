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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28350

В Сумах будут судить трио мошенников, которые обманули граждан более чем на 2 млн грн

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех молодых людей, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан.

15 апреля состоялось подготовительное заседание, дело назначено к рассмотрению по существу. В то же время обвиняемым продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, что преступную деятельность трех человек прекращено в июне 2019 года. По данным следствия, обвиняемые по известной схеме «ваш родственник в полиции» выманивали у доверчивых людей деньги. В частности, распределив между собой роли, звонили пожилым людям и, выдавая себя за родственника потерпевшего, сообщали, что он избил или сбил на машине человека, поэтому за непривлечение к ответственности, или же на лечение, необходимо собрать и передать денежные средства. Напуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения, а это от 8 тыс. грн до 552 тыс. грн. С января по май 2019 года обвиняемые таким образом обманули 20 пожилых людей на территории Сумской и Хмельницкой областей на общую сумму более 2 млн грн.

Молодые люди - жители г. Сумы, на время задержания им было 18, 19 и 20 лет. Несмотря на молодой возраст, у каждого из них уже богатое криминальное прошлое. Их действия квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 190 (мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество

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