В Сумах на Бандеры авария: пострадал водитель На перекрестке улиц Косовщинская и Степана Бандеры произошло ДТП.

Автопроисшествие произошло 15 апреля, около 14.30. Патрульные предварительно установили, что 37-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, двигаясь по второстепенной дороге с улицы Косовщинская в направлении улицы Пушкина, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля ЗАЗ получил телесные повреждения - ушиб мягких тканей лобно-теменной области слева, ушиб мягких тканей левой голени и левого бедра. Мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.