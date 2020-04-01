В Сумах на Бандеры авария: пострадал водитель

Автопроисшествие произошло 15 апреля, около 14.30. Патрульные предварительно установили, что 37-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, двигаясь по второстепенной дороге с улицы Косовщинская в направлении улицы Пушкина, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля ЗАЗ получил телесные повреждения - ушиб мягких тканей лобно-теменной области слева, ушиб мягких тканей левой голени и левого бедра. Мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.
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