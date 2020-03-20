На Сумщине полицейские разыскали без вести пропавшего Михаила Довгаля

К полицейским с просьбой помочь в поисках 21-летнего глуховчанина обратились взволнованные родственники. На его поиски были ориентированы оперативные работники подразделения и участковые офицеры полиции города Глухова. Буквально за несколько часов полицейские установили, что молодой человек, никого не предупредив, уехал на дачу, которую давно никто не посещал, и остался там на несколько дней. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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