На Сумщине полицейские разыскали без вести пропавшего Михаила Довгаля Несколько часов понадобилось полицейским Глухова, чтобы найти и доставить домой вести пропавшего 21-летнего парня.

К полицейским с просьбой помочь в поисках 21-летнего глуховчанина обратились взволнованные родственники. На его поиски были ориентированы оперативные работники подразделения и участковые офицеры полиции города Глухова. Буквально за несколько часов полицейские установили, что молодой человек, никого не предупредив, уехал на дачу, которую давно никто не посещал, и остался там на несколько дней. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.