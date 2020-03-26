Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03295

МОН Украины призвало не проводить последние звонки и выпускные

В связи с пандемией коронавируса Министерство образования Украины рекомендует не проводить в школах мероприятия по поводу окончания учебного года.

Министерство образования Украины советует школам не организовывать массовые мероприятия по поводу окончания учебного года. Об этом говорится в письме министерства руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019-20 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", – сообщили в МОН.
Кроме того, итоговые аттестации школам советуют провести в дистанционном режиме, с помощью онлайн-технологий. В письме отмечается, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020.
Ученикам 1-8-х и 10 классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, в Минобразования советуют выдавать табели и другие соответствующие документы через электронную почту с последующим вручением оригинала документа в сентябре 2020-2021 учебного года.
26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключат, что могут перенести ВНО.

Общество Выпускной МОН Образование Последний звонок

По тематике

МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин
Вчера 11:00

МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин

Сайт містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання...

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком
02.04.2020 15:25

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком

Інформація про начебто продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і скасування ЗНО є фейком, повідомляє Міністерство освіти і...

Міносвіти опублікувало розклад телеуроків
01.04.2020 15:16

Міносвіти опублікувало розклад телеуроків

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад телеуроків для учнів 5-11 класів, які транслюватимуть українські телеканали та ютуб-канал відомства в рамках...

У понеділок запрацює «Всеукраїнська школа онлайн»
31.03.2020 15:47

У понеділок запрацює «Всеукраїнська школа онлайн»

З понеділка, 6 квітня, телеканали України в рамках освітнього проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» транслюватимуть телеуроки з 11 предметів для учнів...

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
26.03.2020 16:09

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Выпускники заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина....

view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.