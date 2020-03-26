МОН Украины призвало не проводить последние звонки и выпускные

Министерство образования Украины советует школам не организовывать массовые мероприятия по поводу окончания учебного года. Об этом говорится в письме министерства руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019-20 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", – сообщили в МОН.
Кроме того, итоговые аттестации школам советуют провести в дистанционном режиме, с помощью онлайн-технологий. В письме отмечается, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020.
Ученикам 1-8-х и 10 классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, в Минобразования советуют выдавать табели и другие соответствующие документы через электронную почту с последующим вручением оригинала документа в сентябре 2020-2021 учебного года.
26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключат, что могут перенести ВНО.
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