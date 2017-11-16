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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Избран глава Сумского окружного админсуда

Во время собрания судей Сумского окружного административного суда был избран глава суда.

По результатам тайного голосования главой Сумского окружного административного суда избран судья Сергей Воловик.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

С.Воловик - выпускник 2001 года Сумского государственного университета по специальности «Правоведение».

С 2001 года по 2010 год получал опыт работы юриста на должностях предприятий различных форм собственности.

С января 2010 года по настоящее время работает судьей Сумского окружного административного суда.

Право Сергей Воловик Сумской окружной административный суд

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