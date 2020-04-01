Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 °С, днем - 10-12 °С выше нуля.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует изменение погоды....
10 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область небольшой дождь и понижение температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины ожидается ухудшение погодных условий 8 апреля....