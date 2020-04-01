Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 17 апреля, в Сумах ожидается облачная погода, без существенных осадков.

В течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 °С, днем - 10-12 °С выше нуля.