На Сумщине плюс два вылечевшихся от коронавируса (видео) Шосткинский оперативный штаб сообщает, что в Шостке два человека вылечились от коронавируса.

Два жителя города, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели. Такую новость сообщила заведующая горрайонным отделом Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины Ирина Хамицевич, пишет Шостка.инфо.

Согласно ее информации, выздоровели 28-летняя женщина и 35-летний мужчина, у которого заболевание проходило бессимптомно. «Ми отримали результати другої ПЛР-реакції і маємо негативні результати. Тобто відсьогодні ці дві особи вважаються такими, що одужали», – сказала Ирина Хамицевич.

Она подчеркнула, что успокаиваться рано. Ежедневно горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра получает информацию о шосткинцах, у которых подозревают COVID-19. На сегодняшний день с подозрением на коронавирус у нас 10 чел. Из них 9 – в стационаре, 1 – на самоизоляции дома.

«Особи з підозрами – це особи, які, як правило, мають діагноз «пневмонія»… Ця підозра буде або підтверджена, або знята після отримання негативного чи позитивного тесту ПЛР», – проинформировала заведующая горрайонным отделом Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Специалисты отдела ведут дистанционное наблюдение за шосткинцами, которые прибывают в город из-за границы. Все прибывшие должны соблюдать строгий режим самоизоляции. По данным Ирины Хамицевич, на самоизоляции сейчас находятся около 140 чел. «Кожен день кількість осіб, які перетнули кордон, збільшується на 10-15 осіб», – отметила она.

Ведется наблюдение и за 44 жителями города, которые были в прямом контакте с заболевшими коронавирусом.

«Про зменшення обсягу карантинних заходів, я як лікар, вважаю, мова поки не йде. Тому звертаюся до всіх мешканців міста: нас чекають свята. Зараз головне не втратити пильність. Мийте руки, тримайте соціальну дистанцію, піклуйтесь про своїх близьких і, головне, на свята залишайтесь вдома. Будьте здорові!», – сказала Ирина Хамицевич.