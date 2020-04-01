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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48314

На дороге Новгород-Северский – Шостка установят КПП

В Черниговской области на период пасхальных праздников вводятся дополнительные меры для минимизации распространения коронавируса.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской обороны и оборонной работы ОГА, пишет Шостка.инфо.

Вчера, 15 апреля, в Чернигове состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Принят ряд решений. В частности, будет установлен КПП на дороге между Новгородом-Северским и Шосткой.

«Для посилення протиепідемічного контролю і недопущення потрапляння інфекції в область встановлюємо контрольно-пропускний пункт на в’їзді із Сумської області на ділянці дороги Р-65 між містами Новгород-Сіверський – Шостка. Нагадаю, в місті Шостка Сумської області зафіксовано спалах коронавірусу. Головна мета всіх додаткових заходів, спільно зробити все можливе, щоб уникнути сплеску інфекції після святкових вихідних», – отметил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

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Общество Карантин Коронавирус КПП Новгород-Северский Черниговская область Шостка

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