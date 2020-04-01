На дороге Новгород-Северский – Шостка установят КПП

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской обороны и оборонной работы ОГА, пишет Шостка.инфо.
Вчера, 15 апреля, в Чернигове состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Принят ряд решений. В частности, будет установлен КПП на дороге между Новгородом-Северским и Шосткой.
«Для посилення протиепідемічного контролю і недопущення потрапляння інфекції в область встановлюємо контрольно-пропускний пункт на в’їзді із Сумської області на ділянці дороги Р-65 між містами Новгород-Сіверський – Шостка. Нагадаю, в місті Шостка Сумської області зафіксовано спалах коронавірусу. Головна мета всіх додаткових заходів, спільно зробити все можливе, щоб уникнути сплеску інфекції після святкових вихідних», – отметил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.
.
Мэр Сум Александр Лысенко в своем видеообращении к сумчанам на своей странице в Фейсбуке сообщил хорошую новость....
Тростянецкий горсовет сообщает о введенных ограничениях на Пасхальные праздники....
Шосткинский оперативный штаб сообщает, что в Шостке два человека вылечились от коронавируса....
15 апреля в 18:13 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Марата в...
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....