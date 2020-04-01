В Тростянце ввели ограничения передвижения на Пасху

С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля в Тростянецкой громаде вводится ограничение передвижения граждан по территории грмоаді (кроме работников критической инфраструктуры - медицинских учреждений, органов государственного управления и местного самоуправления, спасательной службы, санитарной службы, полиции, работников коммунальных предприятий).
С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля на Тростянетчине будут работать только аптеки, АЗС (продуктовые магазины не будут работать).
Это решение приняли сегодня, 16 апреля, во исполнение решения областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на районном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Сумской и в целом по Украине.
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Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш....
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