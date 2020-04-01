Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58356

В Тростянце ввели ограничения передвижения на Пасху

Тростянецкий горсовет сообщает о введенных ограничениях на Пасхальные праздники.

С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля в Тростянецкой громаде вводится ограничение передвижения граждан по территории грмоаді (кроме работников критической инфраструктуры - медицинских учреждений, органов государственного управления и местного самоуправления, спасательной службы, санитарной службы, полиции, работников коммунальных предприятий).

С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля на Тростянетчине будут работать только аптеки, АЗС (продуктовые магазины не будут работать).

Это решение приняли сегодня, 16 апреля, во исполнение решения областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на районном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Сумской и в целом по Украине.

Общество Карантин Ограничения Тростянец

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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