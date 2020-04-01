В Тростянце ввели ограничения передвижения на Пасху Тростянецкий горсовет сообщает о введенных ограничениях на Пасхальные праздники.

С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля в Тростянецкой громаде вводится ограничение передвижения граждан по территории грмоаді (кроме работников критической инфраструктуры - медицинских учреждений, органов государственного управления и местного самоуправления, спасательной службы, санитарной службы, полиции, работников коммунальных предприятий).

С 13-00 18 апреля до 6-00 21 апреля на Тростянетчине будут работать только аптеки, АЗС (продуктовые магазины не будут работать).

Это решение приняли сегодня, 16 апреля, во исполнение решения областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на районном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Сумской и в целом по Украине.