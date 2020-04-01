Мэр Сум сообщил о третьем случае выздоровления от коронавируса Мэр Сум Александр Лысенко в своем видеообращении к сумчанам на своей странице в Фейсбуке сообщил хорошую новость.

По его словам, третьей выздоровевшей стала беременная женщина, которая находилась в областном перинатальном центре.

По его словам, на сегодня в Сумах 6 подозрений на коронавирус. Было 9. На сегодня в Сумах 14 контактных лиц. Сейчас в Сумах 18 случаев пневмонии.