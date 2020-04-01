Мэр Сум сообщил о третьем случае выздоровления от коронавируса

По его словам, третьей выздоровевшей стала беременная женщина, которая находилась в областном перинатальном центре.
По его словам, на сегодня в Сумах 6 подозрений на коронавирус. Было 9. На сегодня в Сумах 14 контактных лиц. Сейчас в Сумах 18 случаев пневмонии.
В Черниговской области на период пасхальных праздников вводятся дополнительные меры для минимизации распространения коронавируса....
Шосткинский оперативный штаб сообщает, что в Шостке два человека вылечились от коронавируса....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.... 3