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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18448

Мэр Сум сообщил о третьем случае выздоровления от коронавируса

Мэр Сум Александр Лысенко в своем видеообращении к сумчанам на своей странице в Фейсбуке сообщил хорошую новость.

По его словам, третьей выздоровевшей стала беременная женщина, которая находилась в областном перинатальном центре.

По его словам, на сегодня в Сумах 6 подозрений на коронавирус. Было 9. На сегодня в Сумах 14 контактных лиц. Сейчас в Сумах 18 случаев пневмонии.

Общество Коронавирус

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