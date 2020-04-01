В Сумах бизнесмены жаловались губернатору на чиновников мэрии

Сегодня, 16 апреля, глава облгосадминистрации Роман Грищенко провел рабочую встречу с представителями бизнеса, которые ведут свою деятельность в г. Сумы и руководством Сумского городского совета.
В своих выступлениях представители бизнеса высказали ряд проблемных вопросов, возникающих в ходе взаимодействия с местными органами власти. Также они рассказали, с какими именно трудностями сталкиваются в процессе осуществления своей деятельности.
Глава облгосадминистрации отметил, что всегда должно быть взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с организациями предпринимателей на условиях социального партнерства, по результатам которого в области должна формироваться согласованная региональная политика, направленная на ее экономическое и социальное развитие.
По результатам рабочей встречи было принято решение о том, что мэр Сум Александр Лысенко должен создать рабочую группу, в состав которой войдут представители бизнеса, облгосадминистрации и Сумского городского совета. Указанная рабочая группа должна обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение и решение всех имеющихся проблемных вопросов и способствовать налаживанию эффективного диалога между бизнесом и местными органами власти.
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