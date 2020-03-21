Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:06247

Штаб бизнеса поставил в больницы Сум первые 5 кислородных концентраторов

По 2 - в областную инфекционную больницу им. З.И.Красовицкого и городскую детскую больницу Св. Зинаиды, 1 - в городскую больницу № 5.

Аппараты «БИОМЕД» с двойным потоком кислорода высокой концентрации приобретены за счет Благотворительного фонда «ТЕХНОЛОГИЯ», стоимость каждого - 30 000 грн.

Общество Бізнес-місту Здравоохранение

По тематике

06.04.2020 08:28

В Сумах хотят отказаться от других закупок для медицины, кроме борьбы с коронавирусом

Такое задание дал мэр Сум Александр Лысенко....

Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика
27.03.2020 09:10

Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика

Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке....

24.03.2020 21:56

За два дні штаб «Бізнес-місту» витратив на медичне обладнання для сумських лікарень майже 4 млн грн

За два дні, 23 та 24 березня, штабом «Бізнес – місту» були законтрактовані та оплачені медичні засоби на суму 3,917...

24.03.2020 15:58

В Сумах фонд «Бизнес - городу» будет развозить медиков

Срочное сообщение для медперсонала районов Басы и Барановка....

Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом
21.03.2020 22:08

Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом

Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды....

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Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
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Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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