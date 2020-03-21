Штаб бизнеса поставил в больницы Сум первые 5 кислородных концентраторов

Аппараты «БИОМЕД» с двойным потоком кислорода высокой концентрации приобретены за счет Благотворительного фонда «ТЕХНОЛОГИЯ», стоимость каждого - 30 000 грн.
Такое задание дал мэр Сум Александр Лысенко....
Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке....
За два дні, 23 та 24 березня, штабом «Бізнес – місту» були законтрактовані та оплачені медичні засоби на суму 3,917...
Срочное сообщение для медперсонала районов Басы и Барановка....
Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды....