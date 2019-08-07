Сумчанам объяснили, когда отключат горячую воду (видео) Горячая вода в домах сумчан точно будет, пока будет длиться карантин.

Это касается потребителей двух теплогенерирующих компаний, работающих в городе, сообщили руководители этих предприятий, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы планируем доработать до гидроиспытаний, потом будут гидроиспытания, потом будем еще как-то решать. Этот котел может работать на таких минимальных параметрах. Я приведу пример, минимальная работа котла 15-12 Гкал/ч. А потребление в нашем городе - 3 Гкал/ч. Велись переговоры, чтобы отдать своих потребителей временно, на период лета, или забрать часть их потребителей к себе, чтобы увеличить этот разбор. переговоры не привели ни к чему, потребители у нас остались те же. Мы подключили дополнительное насосное оборудование», - рассказала заместитель директора «Котельной северного промузла» Ирина Рыбальченко.

«Сейчас «Сумытеплоэнерго» разработана техническая программа проведения гидравлических испытаний теплосетей. Она разработана с учетом того, чтобы потребители, которые расположены на территории как «Сумытеплоэнерго», так и КСПУ, не остались без услуги централизованного снабжения горячей воды», - сообщил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин.

Гидравлические испытания магистральных тепловых сетях северной части Сум, которым подается тепло и горячая вода от КСПУ, запланированы с 21 апреля по 12 июня этого года. По словам директора котельной Николая Жовтобрюха, сейчас рассматривается вопрос об их переносе до окончания карантина. Ежегодные же гидравлические испытания сетей на территории обслуживания «Сумытеплоэнерго» запланировали с 1 по 31 июля.