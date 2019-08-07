Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:15620

Сумчанам объяснили, когда отключат горячую воду (видео)

Горячая вода в домах сумчан точно будет, пока будет длиться карантин.

Это касается потребителей двух теплогенерирующих компаний, работающих в городе, сообщили руководители этих предприятий, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы планируем доработать до гидроиспытаний, потом будут гидроиспытания, потом будем еще как-то решать. Этот котел может работать на таких минимальных параметрах. Я приведу пример, минимальная работа котла 15-12 Гкал/ч. А потребление в нашем городе - 3 Гкал/ч. Велись переговоры, чтобы отдать своих потребителей временно, на период лета, или забрать часть их потребителей к себе, чтобы увеличить этот разбор. переговоры не привели ни к чему, потребители у нас остались те же. Мы подключили дополнительное насосное оборудование», - рассказала заместитель директора «Котельной северного промузла» Ирина Рыбальченко.

«Сейчас «Сумытеплоэнерго» разработана техническая программа проведения гидравлических испытаний теплосетей. Она разработана с учетом того, чтобы потребители, которые расположены на территории как «Сумытеплоэнерго», так и КСПУ, не остались без услуги централизованного снабжения горячей воды», - сообщил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин.

Гидравлические испытания магистральных тепловых сетях северной части Сум, которым подается тепло и горячая вода от КСПУ, запланированы с 21 апреля по 12 июня этого года. По словам директора котельной Николая Жовтобрюха, сейчас рассматривается вопрос об их переносе до окончания карантина. Ежегодные же гидравлические испытания сетей на территории обслуживания «Сумытеплоэнерго» запланировали с 1 по 31 июля.

Общество Горячая вода

По тематике

Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан
14.04.2020 15:51

Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан

С 13 апреля Дирекцией «Котельной Северного промузла» АО «Сумское НПО» возобновлена поставка горячей воды для потребителей северной части города Сумы....

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ
14.04.2020 11:15

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла....

13.04.2020 09:10

Включат ли горячую воду в Ковпаковском теплорайоне?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение включить горячую воду потребителям Котельной Северного промузла до 24 апреля....

19.08.2019 09:21

Есть ли горячая вода у сумчан, которых обслуживает «Сумытеплоэнерго»?

Вопрос снабжения жителей горячей водой обсуждался сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании в мэрии....

07.08.2019 12:20

Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)

Пересчет за горячую воду, которая фактически не была горячей, «Сумытеплоэнерго» автоматически осуществлять не будет....

view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.