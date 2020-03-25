В Глухове кот задушил пятимесячного ребенка Сегодня, 16 апреля, в Глуховский отдел полиции поступило сообщение о гибели младенца.

Трагедия произошла около 18.00. По словам очевидцев, мама уложила ребенка спать в детскую коляску, оставив на свежем воздухе. Сама отлучилась в дом.

Когда же вернулась и заглянула в коляску, то внутри обнаружила улегшегося в районе головы младенца уличного кота. Женщина бросилась к ребенку, но девочка уже не подавала признаков жизни. По предварительным заключениям медиков, ребенок умер в результате асфиксии. Окончательный диагноз еще будет устанавливаться.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пишет Глухов.инфо.