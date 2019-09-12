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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57530

Только 30% сумчан считает, что дела в городе идут в правильном направлении

54% считает, что наоборот.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

На вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?» 30% сумчан ответило утвердительно, 54% - отрицательно, остальные не нашли ответа.

Среди областных центров по «правильности» лидирует Хмельницкий – (77% - 13%), Чернигов (72% - 15%) и Ивано-Франковск (72% - 15%). Аутсайдеры: Северодонецк (15% - 73%), Херсон (16% - 75%) и Полтава (20% - 60%).

Что касается Украины, то 27% сумчан высказались, что дела в стране идет в правильном направлении, 58% - в неправильном. Наибольшие оптимисты николаевцы (36% - 52%), жители Кропивницкого (34% - 49%) и Ривного (33% - 50%). Пессимисты: северодончане (18% - 68%), львовяне (20% - 59%) и ивано-франковцы (20% - 57%).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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