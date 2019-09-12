За последний год лишь у 10% сумчан улучшилось положение семьи

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.
На вопрос «Как изменилось за последние 12 месяцев положение Вашей семьи?» 1% сумчан ответил «намного улучшилось», 9% - «несколько улучшилось», 55% - «осталось на предыдущем уровне», 22% - «несколько ухудшилось», 12% - «намного ухудшилось». Это предпоследний результат среди областных центров Украины. Хуже только у Северодонецка (1% - 6% - 40% - 34% - 17%). Чуть выше Полтава (<1% - 10% - 48% - 34% - 6%).
Лидируют: Ужгород (1% - 19% - 47% - 26% - 5%), Киев (6% - 13% - 48% - 19% - 9%) и Днепр (3% - 13% - 42% - 32% - 8%).
Что касается экономического положения Украины, то меньше 1% считают ,что намного улучшилось, 13% - «несколько улучшилось», 35% - «осталось на предыдущем уровне», 15% - «несколько ухудшилось», 32% - «намного ухудшилось». Это также предпоследний результат в Украине. Хуже только в Северодонецке (1% - 11% - 26% - 22% - 35%). Чуть выше Хмельницкий.
Лидируют: Ужгород (1% - 22% - 34% - 6% - 32%), Киев (7% - 14% - 32% - 12% - 23%) и Николаев (1% - 17% - 36% - 13% - 26%).
54% считает, что наоборот....
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