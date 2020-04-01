Только 9% сумчан считают, что больницы в городе на хорошем уровне 28% считают, что в ужасном состоянии.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос. Меньше 1% сумчан оценили уровень качества медицинских услуг в городе на «отлично», 8% - на «хорошо», 30% - на «средне», 29% - «плохо» и 28% - «ужасно». Это предпоследнее место Украине. Хуже больницы только в Николаеве (1% - 7% - 27% - 28% - 31%). Лучшие больницы в Виннице (4% - 26% - 29% - 20% - 14%), Ивано-Франковске (3% - 19% - 31% - 22% - 14%) и Луцке (1% - 18% - 38% - 22% - 13%).