Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55271

Только 19% сумчан оценили транспортную инфраструктуру города как хорошую

16% считают ее ужасной.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

2% сумчан оценили уровень транспортной инфраструктуры в городе как «отличный», 17% - как «хороший», 43% - как «средний», 18% - как «плохой» и 16% - как «ужасный». Ниже в Украине только Черновцы (1% - 12% - 30% - 31% - 20%), Херсон (0% - 14% - 31% - 27% - 23%) и Ужгород (2% - 17% - 45% - 18% - 6%). Лидируют Винница (26% - 53% - 14% - 3% - 1%), Кропивницкий (4% - 55% - 26% - 7% - 6%) и Мариуполь (8% - 48% - 27% - 9% - 4%).

Фото
Общество Опрос Рейтинг Транспорт

По тематике

Половина сумчан считает, что дороги в городе плохие
Сегодня 16:34

Половина сумчан считает, что дороги в городе плохие

Только 1% считает, что они отличные....

Только 9% сумчан считают, что больницы в городе на хорошем уровне
Сегодня 13:47

Только 9% сумчан считают, что больницы в городе на хорошем уровне

28% считают, что в ужасном состоянии....

Сумчане все еще готовы голосовать за «Слугу народа»
Сегодня 12:35

Сумчане все еще готовы голосовать за «Слугу народа»

На местных выборах 23% сумчан готовы проголосовать за партию «Слуга народа»....

За последний год лишь у 10% сумчан улучшилось положение семьи
Сегодня 11:25

За последний год лишь у 10% сумчан улучшилось положение семьи

У 34% ухудшилось....

Только 30% сумчан считает, что дела в городе идут в правильном направлении
Сегодня 09:57

Только 30% сумчан считает, что дела в городе идут в правильном направлении

54% считает, что наоборот....

Новости

Мэр Сум заявил о новом выздоровевшем от коронавируса
Сегодня 14:03
На Сумщине уже 6 выздоровевших от коронавируса
Сегодня 09:43
На Сумщине уже 81 случай коронавируса
Сегодня 09:31
Половина сумчан считает, что дороги в городе плохие
Сегодня 16:34
В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху
Сегодня 16:14
Сумской суд арестовал 115 банковских счетов фирм, которые подозревают в уклонении от уплаты налогов
Сегодня 15:59
В Шостке ограничили пребывание жителей города в общественных местах на Пасху
Сегодня 15:48
Сумчанин зіграє благодійний діджей-сет із зачиненої "Мануфактури"
Сегодня 15:43
В центре Глухова порыв, перекрыто движение транспорта
Сегодня 15:39
На Героев Крут шквальный ветер сорвал часть кровли с пятиэтажки
Сегодня 15:35
На выходных на Сумщине ожидаются заморозки
Сегодня 15:22
Жителям Сумщины объяснили дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса во время Пасхальных праздников
Сегодня 15:22
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.