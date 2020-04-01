Только 19% сумчан оценили транспортную инфраструктуру города как хорошую 16% считают ее ужасной.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

2% сумчан оценили уровень транспортной инфраструктуры в городе как «отличный», 17% - как «хороший», 43% - как «средний», 18% - как «плохой» и 16% - как «ужасный». Ниже в Украине только Черновцы (1% - 12% - 30% - 31% - 20%), Херсон (0% - 14% - 31% - 27% - 23%) и Ужгород (2% - 17% - 45% - 18% - 6%). Лидируют Винница (26% - 53% - 14% - 3% - 1%), Кропивницкий (4% - 55% - 26% - 7% - 6%) и Мариуполь (8% - 48% - 27% - 9% - 4%).