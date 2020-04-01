Половина сумчан считает, что дороги в городе плохие

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.
1% сумчан оценили городские дороги как «отличные», 10% - как «хорошие», 37% - как «средние», 30% - как «плохие» и 21% - как «ужасные». Ниже в Украине только Херсон, Черновцы, Николаев, Северодонецк и Ужгород.
Лучшие дороги в Виннице, й Чернигове и Хмельницком.
16% считают ее ужасной....
28% считают, что в ужасном состоянии....
На местных выборах 23% сумчан готовы проголосовать за партию «Слуга народа»....
У 34% ухудшилось....
54% считает, что наоборот....