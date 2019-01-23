Сумчане считают, что промышленность в городе не развивается

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.
Меньше 1% сумчан считают промышленность в городе развивается хорошо, 22% - что средне, 28% - что плохо, 41% - что ужасно. Хуже только в Одессе и Херсоне. Лучше всего в Виннице, Ивано-Франковске и Мариуполе.
«Райффайзен Банк Аваль» предоставит кредит на $8,5 млн «Кролевецкому комбикормовому заводу» (ККЗ)....
Сегодня, 19 сентября, в Сумах на заводе по изготовлению упаковочных материалов для детского питания ООО «ГУАЛАПАК Украина» введена в эксплуатацию...
Президент ТППУ о том, как Торгово-промышленная палата Украины влияет на бизнес-климат....
Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на экспорт леса-сырья, древесину продолжают вырубать нелегально в промышленных масштабах. На фоне...
На «Кролевецком КХП» , входящем в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января работают две фасовочные линии....