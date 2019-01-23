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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38325

Сумчане считают, что промышленность в городе не развивается

Меньше 1% горожан считают, что развитие промышленности в Сумах на хорошем уровне.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Меньше 1% сумчан считают промышленность в городе развивается хорошо, 22% - что средне, 28% - что плохо, 41% - что ужасно. Хуже только в Одессе и Херсоне. Лучше всего в Виннице, Ивано-Франковске и Мариуполе.

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Экономика Промышленность

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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