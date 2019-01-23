Сумчане считают, что промышленность в городе не развивается Меньше 1% горожан считают, что развитие промышленности в Сумах на хорошем уровне.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Меньше 1% сумчан считают промышленность в городе развивается хорошо, 22% - что средне, 28% - что плохо, 41% - что ужасно. Хуже только в Одессе и Херсоне. Лучше всего в Виннице, Ивано-Франковске и Мариуполе.