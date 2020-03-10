Водитель грузовика предлагал взятку сумским копам (видео) Водитель предлагал патрульным неправомерную выгоду, чтобы его не привлекали к административной ответственности.

Во время патрулирования улицы Черниговской, патрульные увидели, как водитель грузового авто проехал перекресток с улицей Белопольское шоссе на запрещающий сигнал светофора.

Стражи порядка остановили авто и попросили предъявить для проверки документы. Водитель передал инспекторам водительское и свидетельство о регистрации, между которыми оставил денежные средства в размере 100 гривен.

Инспекторы сообщили ему об уголовной ответственности за такие действия, однако гражданин и в дальнейшем настаивал на решении данного вопроса «мирным» путем.

Патрульные вызвали на место происшествия следователей для документирования факта предложения неправомерной выгоды. На нарушителя все же составили административный материал по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП, а следователи открыли уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.