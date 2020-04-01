Губернатор Сумщини напередодні Великодня звернувся до жителів Сумщини (відео)

«Кожен із нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. Якщо ж люди підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець усі досягнення карантину. Обмежувальні заходи – це вимушений крок, але саме вони можуть зберегти здоров’я та навіть життя. Я прошу всіх не випробовувати свою долю, тим паче, що створено всі безпечні умови для святкування Воскресіння Хрестового», - йдеться у зверненні.
Напередодні Великодніх свят паски будуть освячуватися на виробництві, потім їх можна буде придбати у крамницях, богослужіння транслюватимуться українськими телерадіоканалами.
Відзначайте це величне свято у затишному родинному колі. Залишайтеся вдома.
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