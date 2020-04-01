На Сумщине уже 6 выздоровевших от коронавируса

В Шостке - 2, в Сумах и Конотопе – по 1. Общее количество выздоровевших от COVID-19 в Сумской области - 6 человек, сообщает Сумской областной лабораторный центр.
Всего заболел 81 человек. Четверо скончались.
Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления...
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Мэр Сум Александр Лысенко в своем видеообращении к сумчанам на своей странице в Фейсбуке сообщил хорошую новость....
В Черниговской области на период пасхальных праздников вводятся дополнительные меры для минимизации распространения коронавируса....