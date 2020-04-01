На Сумщине уже 6 выздоровевших от коронавируса За последние сутки выздоровели 4 человека.

В Шостке - 2, в Сумах и Конотопе – по 1. Общее количество выздоровевших от COVID-19 в Сумской области - 6 человек, сообщает Сумской областной лабораторный центр. Всего заболел 81 человек. Четверо скончались.