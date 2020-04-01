На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейских Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении 48-летнему мужчине, который пытался подкупить полицейских.

Сотрудники сектора реагирования Шосткинского отдела полиции 14 апреля вблизи с. Собич остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, нарушитель сразу предложил правоохранителям 7 тыс. грн. Несмотря на то, что полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, при составлении протокола он положил в авто правоохранителей 2 тыс. грн и предложил проехать к нему домой, где он даст остальные - 5 тыс. грн.

Теперь, кроме административной ответственности, нарушителю также грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.