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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05256

В Сумах 20 апреля Центр админуслуг не будет работать

В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информируют граждан, что 20 апреля учреждение не будет работать.

Выходной объявлен соответствии со статьей 67 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Уже со вторника, 21 апреля, управление начнет свою работу в штатном режиме.

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