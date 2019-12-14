В Сумах 20 апреля Центр админуслуг не будет работать В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информируют граждан, что 20 апреля учреждение не будет работать.

Выходной объявлен соответствии со статьей 67 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Уже со вторника, 21 апреля, управление начнет свою работу в штатном режиме.