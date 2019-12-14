В Сумах 20 апреля Центр админуслуг не будет работать

Выходной объявлен соответствии со статьей 67 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Уже со вторника, 21 апреля, управление начнет свою работу в штатном режиме.
Про це пише Інформаційний портал Сумської міської ради....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», из-за высокой вероятности распространения коронавирусной инфекции и во исполнение решения городской комиссии...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует граждан о внедрении технических перерывов в работе для осуществления проветривания и...
В связи с праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по измененному...
Фото фасадной плитки на здании городского Центра предоставления админслуг, которая держится на скотче, выложили в Фейсбуке....